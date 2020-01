Fotos:

Por que Elsa nasceu com poderes mágicos? Para descobrir, Anna, Elsa, Kristoff, Olaf e Sven, partirão em uma aventura em busca do desconhecido. De volta à infância de Elsa e Anna, as duas garotas descobrem uma história do pai, quando ainda era príncipe de Arendelle. Ele conta às meninas a história de uma visita à floresta dos elementos, onde um acontecimento inesperado teria provocado a separação dos habitantes da cidade com os quatro elementos fundamentais: ar, fogo, terra e água. Essa revelação ajudará Elsa a compreender a origem de seus poderes.

Título Original: Frozen 2

Ano: 2019

Laçamento Nacional: 02-02-2020

Gênero: Animação

País: EUA

Direção: Chris Buck, Jennifer Lee

Roteiro: Hans Christian Andersen, Jennifer Lee

Duração: 103 minutos

Classificação: Livre

Horários(*):

Sessão Mega – 3D – Dublado – 14h00, 16h15, 18h30 e 20h45

Local: Centerplex Atibaia

Endereço: Rua José Alvim , 347 – Centro – Atibaia – SP

Telefone: (11) 4858-1152

* O Centerplex reserva o direito de alterar a programação sem prévio aviso.

Trailer do Filme:









