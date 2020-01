Fotos:

Em Jumanji – Próxima Fase, a turma está de volta, mas o jogo mudou. Enquanto retornam a Jumanji para resgatar um de seus amigos, eles descobrem que nada é como esperavam que seria. Os jogadores devem desbravar áreas desconhecidas e inexploradas, desde o árido deserto até as montanhas nevadas, para poderem escapar do jogo mais perigoso do mundo.

Título Original: Jumanji – The Next Level

Ano: 2019

Laçamento Nacional: 16-01-2020

Gênero: Aventura

País: EUA

Direção: Jake Kasdan

Roteiro: Jake Kasdan, Scott Rosenberg, Jeff Pinkner

Duração: 123 minutos

Classificação: 12 anos

Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillan, Nick Jonas, Awkwafina, Alex Wolff, Morgan Turner, Ser’Darius Blain, Madison Iseman, Danny Glover, Danny DeVito, Colin Hanks, Rhys Darby, Nick Gomez, Massi Furlan

Sessão Convencional – 2D – Dublado – 16h00

Sessão Mega – 3D – Dublado – 18h30

Sessão Mega – 3D – Legendado – 21h15

Local: Centerplex Atibaia

Endereço: Rua José Alvim , 347 – Centro – Atibaia – SP

Telefone: (11) 4858-1152

Trailer do Filme:









