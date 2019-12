Fotos:

Dona Hermínia (Paulo Gustavo) vai ter que se redescobrir e se reinventar porque seus filhos estão formando novas famílias. Essa supermãe vai ter que segurar a emoção para lidar com um novo cenário de vida: Marcelina (Mariana Xavier) está grávida e Juliano (Rodrigo Pandolfo) vai casar. Dona Hermínia está mais ansiosa do que nunca! Para completar, Carlos Alberto (Herson Capri), seu ex-marido, que esteve sempre por perto, agora resolve ficar ainda mais próximo. “Minha Mãe É Uma Peça 3” conta como a mãe mais divertida do Brasil reage a todas essas confusões.

Título Original: Minha Mãe é Uma Peça 3

Ano: 2019

Laçamento Nacional: 26-12-2019

Gênero: Comédia

País: Brasil

Direção: Susana Garcia

Roteiro: Paulo Gustavo

Duração: 111 minutos

Classificação: 12 anos

Paulo Gustavo, Rodrigo Pandolfo, Mariana Xavier, Herson Capri, Alexandra Richter, Samantha Schmütz, Patricya Travassos, Malu Valle, Lucas Cordeiro, Stella Maria Rodrigues

Sessão Convencional – 2D – 14h00, 16h30, 19h00 e 21h30

Local: Centerplex Atibaia

Endereço: Rua José Alvim , 347 – Centro – Atibaia – SP

Telefone: (11) 4858-1152

* O Centerplex reserva o direito de alterar a programação sem prévio aviso.

