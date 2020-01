Atibaia inicia distribuição dos carnês do IPTU 2020

Começou no último dia 3 de janeiro a entrega dos carnês do IPTU 2020 em Atibaia. Os contribuintes que optarem por pagar o tributo à vista poderão efetuá-lo até o dia 20 de março deste ano. Já quem optar pelo pagamento parcelado, em até 12 vezes, deve quitar a primeira parcela a partir do próximo dia 20 de janeiro.

Ao pagar o IPTU à vista, em “cota única”, o contribuinte terá desconto geral de 5%, podendo chegar a 10% caso os pagamentos dos últimos cinco anos tenham sido quitados dentro dos respectivos exercícios (2014, 2015, 2016, 2017 e 2018).

Ao todo, a Prefeitura emitirá cerca de 70 mil carnês, entre territorial e predial. O lançamento do imposto teve um reajuste conforme a reposição da inflação de 2,5350% (correção pelo IPCA/IBGE).

Cerca de cinco mil imóveis que foram incluídos na trava progressiva (Lei Complementar nº 766/2018) em 2018 terão um tratamento diferenciado quanto a prazos para pagamentos, proporcionando maior tempo de planejamento ao contribuinte.

Nos próximos dias a segunda via dos carnês de IPTU poderá ser acessada no site da Prefeitura (aba “Serviços”, depois “Tributos”). Vale lembrar que após o vencimento serão cobrados os acréscimos legais.

A Prefeitura reforça a importância de os munícipes atualizarem seus cadastros junto à Secretaria de Planejamento e Finanças, evitando assim eventuais problemas futuros. Para isso, basta fornecer RG e CPF, por meio do Protocolo Digital de Documentos “Atibaia Sem Papel”. Nesta plataforma digital os munícipes terão a oportunidade de esclarecer dúvidas e aqueles que, por qualquer razão, não venham a receber o carnê do IPTU também deverão manifestar-se para a devida regularização. Mais informações pelos telefones (11) 4414-2155, (11) 4414-2461 e (11) 4414-2060.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia