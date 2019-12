Confira a previsão do tempo para esta semana em Atibaia

?

O verão começou no domingo (22), 01h19, pelo horário de Brasília. A nova estação promete bastante chuva para o Sudeste. No estado de São Paulo o verão já começou com chuva. Uma nova frente fria avança ao largo do estado de São Paulo e espalha áreas de instabilidade.

Nesta segunda-feira (23), o céu fica nublado e há risco de chuva forte e volumosa. Há potencial para alagamentos, enchentes e deslizamentos de terra. A temperatura fica amena. Máxima de 25° e mínima de 20º.

Na terça-feira (24), véspera de Natal, a chuva diminui aos poucos. No período da noite, deve no máximo garoar. Máxima de 28° e mínima de 19º.

Na quarta-feira (25), feriado de Natal, uma massa de ar seco ganha força no estado e o dia será marcado por sol, tempo firme e calor. Máxima de 31° e mínima de 19º.

A quinta-feira (26) deve ser mais um dia de sol, calor e tempo firme, sem previsão de chuava. Máxima de 27° e mínima de 20º.

Na sexta-feira (24) o sol predomina e não há expectativa de chuva. Máxima de 33° e mínima de 20º.

Fonte: Com informações de Cptec.inpe.br e Climatempo.com.br