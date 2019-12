Confira a previsão do tempo para esta semana em Atibaia

?

Esta segunda-feira (30) já começou com tempo aberto no estado, e com a presença do sol forte no decorrer do dia, as temperaturas sobem rapidamente. Por causa deste abafamento, não dá para descartar algumas pancadas isoladas de chuva entre a tarde e a noite, mas que terão curta duração e não provocam problemas. Máxima de 33° e mínima de 19º.

Na terça-feira (31), véspera de Ano Novo, o sol e o calor também predominam. Não se descarta a chance de chuva à tarde e até nas primeiras horas da noite, no entanto, na hora da virada para 2020, o tempo vai ficar firme. Máxima de 34° e mínima de 21º.

Na quarta-feira (1), primeiro dia de 2020, o sol brilha forte desde cedo. A temperatura sobe rápido o podem ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 34° e mínima de 0º.

Na de quinta-feira (2), uma nova frente fria vai avançar pelo litoral do estado e vai aumentar as condições de chuva. Há risco de chuva forte e a temperatura vai diminuir um pouco. Máxima de 28° e mínima de 21º.

Na sexta-feira (3), áreas de instabilidade ainda atuam sobre a região e o dia deve ser de sol com muitas nuvens, com chuva a qualquer hora. Máxima de 26° e mínima de 20º.

Fonte: Com informações de Cptec.inpe.br e Climatempo.com.br