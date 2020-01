Confira a previsão do tempo para esta semana em Atibaia

?

Depois de um fim de semana bastante instável, com chuva e predomínio de céu nublado, os períodos com sol aumentam em São Paulo a partir desta segunda-feira. A semana será quente e abafada, com temperatura em torno dos 30°C quase todas as tardes. Mas as pancadas de chuva vão continuar a partir da tarde e podem ser moderadas a fortes em todo o estado de São Paulo.

Nesta segunda-feira (6), o tempo fica aberto, com sol e temperatura em rápida elevação. É possível que haja um pouco de névoa no começo da manhã, mas que logo se dissipa e deixa o sol aparecer. O forte aquecimento e a umidade elevada favorecem a formação de nuvens carregadas que provocam pancadas de chuva à tarde e à noite, com raios e eventuais rajadas de vento moderadas a fortes. A chuva não é generalizada. Máxima de 29° e mínima de 17º.

Na terça-feira (7), as condições do tempo esperadas são parecidas com as da segunda-feira. Porém, a expectativa é de uma tarde mais quente. As pancadas de chuva voltam a ocorrer a partir da tarde. Máxima de 31° e mínima de 19º.

Na quarta-feira (8), uma frente fria se aproxima e, juntamente com o ar abafado, favorece a formação de muitas nuvens carregadas ao longo do dia. Pela manhã ainda ocorrem aberturas de sol, mas a expectativa é de chuva forte à tarde e à noite. A chuva deve cair de forma generalizada. Há risco de temporais com chuva volumosa, com maior potencial para alagamentos. Também é maior o risco de raios e rajadas de vento entre 60 e 80 km/h. Não se descarta ocorrência de queda de árvores. Máxima de 28° e mínima de 20º.

Na quinta-feira (9), as áreas de instabilidade associadas com a frente fria continuam espalhadas pelo estado de São Paulo. Ainda poderá ter chuva e vento moderados a fortes ao longo do dia. O ar ainda fica abafado e, durante a tarde, não se descarta a ocorrência de temporais com raios e vento forte. Máxima de 29° e mínima de 21º.

Na sexta-feira (10), o tempo fica mais aberto com sol e temperatura em elevação. Há previsão de pancadas de chuva com raios e rajadas de vento moderadas a fortes a partir do meio da tarde. Máxima de 31° e mínima de 22º.

Fonte: Com informações de Cptec.inpe.br e Climatempo.com.br