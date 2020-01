Confira a previsão do tempo para esta semana em Atibaia

?

Após a passagem de uma frente fria pelo litoral de São Paulo, a semana começa com o tempo instável.

Esta segunda-feira (13) já amanheceu com pontos de chuva no estado, mas de forma isolada e fraca. O sol pouco vai aparecer hoje, o predomínio vai ser de céu nublado e pode chover em vários momentos. Entre a tarde e a noite, há risco de chuva forte, com raios e rajadas de vento. Não dá para descartar a formação de alguns pontos de alagamento. Máxima de 26° e mínima de 20º.

Na terça-feira (14) , áreas de instabilidade ainda atuam sobre a região. O sol aparece entre muitas nuvens, intercalando com períodos de céu nublado. Há risco de pancadas de chuva com até forte intensidade a qualquer hora. Máxima de 28° e mínima de 20º.

Na quarta-feira (15), a temperatura volta a subir. O sol aparece entre nuvens e são esperadas pancadas de chuva entre a tarde e a noite. Máxima de 32° e mínima de 19º.

Na quinta-feira (16) o sol predomina de manhã. À tarde o calor e a nebulosidade aumentam, e podem ocorrer pancadas de chuva. Máxima de 31° e mínima de 21º.

Na sexta-feira (17) novas áreas de instabilidade devem chegar à região. O céu fica nublado, com poucas aberturas de sol e chuva a qualquer hora. Máxima de 25° e mínima de 19º.

Fonte: Com informações de Cptec.inpe.br e Climatempo.com.br