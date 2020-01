Confira a previsão do tempo para esta semana em Atibaia

?

Nesta semana, o excesso de nebulosidade vai dificultar o aquecimento do ar no leste do estado de São Paulo, onde está Atibaia.

Esta segunda-feira (20) deve ser de muitas nuvens, temperatura amena e alguns períodos de mormaço no decorrer da tarde. Máxima de 26° e mínima de 18º.

A terça-feira (21) deve ser de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens e possibilidade de chuva fraca. Máxima de 25° e mínima de 16º.

Na quarta-feira (22), a circulação dos ventos em diversos níveis da atmosfera vai forçar um acúmulo de muito ar úmido sobre o estado, o que vai facilitar a formação de muitas nuvens. As pancadas de chuva podem ocorrer a partir da tarde. Máxima de 26° e mínima de 17º.

A quinta-feira (23) deve ter sol entre muitas nuvens, com pancadas de chuva a qualquer hora. Máxima de 24° e mínima de 17º.

A sexta-feira (24) começa com predomínio de sol. À tarde a nebulosidade aumenta e devem ocorrer pancadas de chuva. Máxima de 26° e mínima de 16º.

Fonte: Com informações de Cptec.inpe.br e Climatempo.com.br