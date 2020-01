Confira a previsão do tempo o fim de semana em Atibaia

?

Nesta sexta-feira (24), o ar mais fresco persiste sobre a região e a maior temperatura do dia ainda ficará abaixo do normal para um dia de janeiro. O tempo fica instável, com muitas nuvens o dia todo e possibilidade de chuva a qualquer hora, mas não há risco de temporal. A chuva que ocorrer ao longo do dia será fraca a moderada. Máxima de 25° e mínima de 15º.

No sábado (25), a nebulosidade diminui bastante e o sol vai voltar forte. O dia pode amanhecer nublado, com névoa, mas a partir do meio da manhã, o sol já estará predominando. A temperatura sobe rapidamente e a tarde será quente. Não há previsão de chuva. Máxima de 27° e mínima de 14º.

Para o domingo (26), a previsão é de sol forte, com chance de névoa ao amanhecer. O ar esquenta mais e não deve chover. Máxima de 28° e mínima de 16º.

Na segunda-feira (27) o sol aparece entre nuvens, faz calor e não há expectativa de chuva. Máxima de 29° e mínima de 18º.

A terça-feira (28) deve ser de predomínio de sol, calor e tempo firme, sem previsão de chuva. Máxima de 30° e mínima de 20º.

Fonte: Com informações de Cptec.inpe.br e Climatempo.com.br