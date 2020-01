Confira a previsão do tempo para esta semana em Atibaia

?

A semana começa com uma massa de ar seco predominando na maior parte do estado de São Paulo, portanto, pouca chuva é prevista.

Nesta segunda-feira (27), o sol vai brilhar forte e a temperatura entra em rápida elevação no decorrer do dia. Não há previsão de chuva. Máxima de 31° e mínima de 17º.

A terça-feira (28) será de sol e aumento de nuvens no decorrer do dia, com possibilidade de pancadas de chuva isoladas a partir da tarde. Máxima de 31° e mínima de 19º.

Na quarta-feira (29), o ar seco perde força e as condições de chuva voltam a aumentar. O dia será de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 30° e mínima de 18º.

A quinta-feira (30) deve ser de tempo abafado, com sol entre nuvens e possibilidade de chuva a qualquer hora. Máxima de 30° e mínima de 21º.

A sexta-feira (31) começa com predomínio de sol. À tarde a nebulosidade aumenta e são esperadas pancadas de chuva. Máxima de 30° e mínima de 20º.

Fonte: Com informações de Cptec.inpe.br e Climatempo.com.br