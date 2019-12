Confira a previsão do tempo para o fim de semana em Atibaia

?

Nesta sexta-feira (20) o dia amanhece com céu nublado, com muita névoa, mas o sol vai aparecendo ainda pela manhã. As pancadas de chuva com raios voltam acontecer à tarde e à noite. Há risco de chuva forte. Máxima de 27° e mínima de 19º.

O sábado começa com predomínio de sol. À tarde faz calor, a nebulosidade aumenta e há alerta para pancadas de chuva que podem ser fortes. Máxima de 27° e mínima de 20º.

No domingo (21), a passagem de uma nova frente fria aumenta ainda mais as áreas de instabilidade sobre a região. O dia deve ser de sol com muitas nuvens, períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. Máxima de 26° e mínima de 20º.

A segunda-feira (22) deve ser mais um dia de céu nublado, com algumas aberturas de sol e possibilidade de chuva a qualquer hora. Máxima de 27° e mínima de 20º.

Na terça-feira (24), véspera de Natal, o dia será huvoso de manhã, com aberturas de sol à tarde e pancadas de chuva que vão até a noite. Há condições para chuva de forte intensidade e volumosa Máxima de 27° e mínima de 18º.

Fonte: Com informações de Cptec.inpe.br e Climatempo.com.br