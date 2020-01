Confira a previsão do tempo para o fim de semana em Atibaia

?

Esta sexta-feira (10) começou com muitas nuvens e calor, mas ao longo do dia ocorrem períodos com sol. A temperatura deve subir mais e a partir da tarde vão ocorrer pancadas de chuva com até forte intensidade. Máxima de 30° e mínima de 21º.

O sábado (11) vai começar com sol entre algumas nuvens e calor intenso. Há risco de pancadas de chuva com até forte intensidade a partir da tarde. Máxima de 29° e mínima de 21º.

No domingo (12), as áreas de instabilidade associadas a uma nova frente fria deixam o céu carregado e podem ocorrer pancadas de chuva a qualquer hora do dia, com até forte intensidade, risco de temporais, deslizamentos de terra, alagamentos, raios e queda de árvores. Máxima de 24° e mínima de 22º.

A segunda-feira (13) deve ser de sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. Máxima de 26° e mínima de 22º.

Na terça-feira (14) o céu fica nublado, com poucas aberturas de sol e chuva a qualquer hora. Máxima de 24° e mínima de 21º.

Fonte: Com informações de Cptec.inpe.br e Climatempo.com.br