Confira a previsão do tempo para o fim de semana em Atibaia

O último dia de janeiro e o primeiro fim de semana de fevereiro de 2020 vão ser marcados por calor e pancadas de chuva no estado de São Paulo.

Nesta sexta-feira (31), o estado de São Paulo amanheceu com sol entre muitas nuvens. A partir da tarde vão ocorrer pancadas de chuva, com risco de temporais. Máxima de 28° e mínima de 20º.

No sábado (1), uma nova frente fria vai se aproximar da costa do estado e estimular o aumento da instabilidade. A previsão para o primeiro dia de fevereiro é de pancadas de chuva ao longo de todo o dia, intercaladas com aberturas de sol. Máxima de 27° e mínima de 20º.

No domingo (2), a frente fria avança e passa ao largo do estado de São Paulo, mas muito afastada no oceano. Com a entrada de uma massa de ar frio, associada à frente, áreas do leste do estado vão passar por ligeira queda na temperatura. A previsão é de muita nebulosidade, poucas aberturas de sol e chuva a qualquer momento do dia. Máxima de 28° e mínima de 19º.

A segunda-feira (3) deve ser de muitas nuvens, com períodos de nublado, e chuva a qualquer hora. Máxima de 28° e mínima de 19º.

A terça-feira (4) deve ser de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 26° e mínima de 19º.

Fonte: Com informações de Cptec.inpe.br e Climatempo.com.br