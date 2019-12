Confira a previsão do tempo para os próximos dias e Atibaia

?

Nesta quarta-feira (18), a passagem de uma frente fria por alto mar na altura da costa de São Paulo vai mudar a direção dos ventos, que passam a soprar do oceano em direção ao continente. Além disso, a formação de um sistema de baixa pressão atmosférica vai reforçar a instabilidade que já estava atuando sobre o estado. Por isso, o alerta é para temporais. Há alto potencial para alagamentos e formação de bolsões d’água. Máxima de 24° e mínima de 20º.

Na quinta-feira (19), áreas de instabilidade ainda vão atuar em todas as áreas do estado de São Paulo. O dia ainda terá predomínio de céu nublado, com condições para chuva desde cedo. Não se descarta o risco de chuva forte. Máxima de 26° e mínima de 20º.

Na sexta-feira (20), áreas de instabilidade se afastam, o sol aparece entre nuvens e há chances de pancadas de chuva isoladas entre a tarde e a noite. Máxima de 26° e mínima de 20º.

No sábado (21) o sol brilha forte e faz calor. À tarde a nebulosidade aumenta e podem ocorrer pancadas de chuva. Máxima de 31° e mínima de 20º.

O domingo (22) deve ser de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 32° e mínima de 23º.

Fonte: Com informações de Cptec.inpe.br e Climatempo.com.br