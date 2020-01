Confira a previsão do tempo para os próximos dias em Atibaia

?

Nesta quarta-feira (8), a chegada de uma nova frente fria ao litoral paulista e o ar muito abafado intensificam as áreas de instabilidade sobre o estado de São Paulo. Há risco de temporal à tarde e à noite. Atenção com a queda de raios e de fortes rajadas de vento, com até 80 km/h. Há potencial para alagamentos e transbordamento de córregos e rios. Máxima de 28° e mínima de 20º.

Na quinta-feira (9), as áreas de instabilidade associadas com a frente fria continuam espalhadas pelo estado de São Paulo. Ainda poderá ter chuva e vento moderados a fortes ao longo do dia. O ar ainda fica abafado e, durante a tarde, não se descarta a ocorrência de temporais com raios e vento forte. Máxima de 27° e mínima de 21º.

Na sexta-feira (10), o tempo fica mais aberto com sol e temperatura em elevação. Há previsão de pancadas de chuva com raios e rajadas de vento moderadas a fortes a partir do meio da tarde. Máxima de 30° e mínima de 20º.

O sábado (11) deve ser de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. uva com raios e rajadas de vento moderadas a fortes a partir do meio da tarde. Máxima de 30° e mínima de 21º.

O domingo (12) será de muitas nuvens, com poucas aberturas de sol e chuva a qualquer hora. Máxima de 27° e mínima de 22º.

Fonte: Com informações de Cptec.inpe.br e Climatempo.com.br