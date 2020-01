Confira a previsão do tempo para os próximos dias em Atibaia

?

Nesta quarta-feira (29), o ar fica mais úmido e o calor será intenso o dia todo. O dia já amanhece abafado e a temperatura sobe rapidamente. Nuvens carregadas voltam a se formar por causa do calor e do aumento da umidade no ar. Há previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite, com risco de raios. Máxima de 31° e mínima de 19º.

A quinta-feira (30) deve ser mais um dia de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Há risco de temporais. Máxima de 30° e mínima de 20º.

Na sexta-feira (31), uma frente fria se aproxima e facilita a formação de nuvens carregadas. O dia será de sol entre muitas nuvens e há risco de chuva forte. Máxima de 33° e mínima de 20º.

O sábado (1) deve ser de sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. Máxima de 33° e mínima de 22º.

O domingo (2) será de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto. Máxima de 27° e mínima de 22º.

Fonte: Com informações de Cptec.inpe.br e Climatempo.com.br