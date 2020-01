Ensaios da Acadêmicos do Tatuapé preparam Atibaia para o Carnaval 2020

O Carnaval está chegando e, com ele, o momento de Atibaia apresentar seus encantos no Sambódromo de São Paulo. O município será samba-enredo da Acadêmicos do Tatuapé no Carnaval Paulistano em 2020, quando a escola de samba do Grupo Especial trará Atibaia como tema do desfile no Anhembi.

Quem quiser participar dos ensaios e curtir uma prévia do que será apresentado no Sambódromo durante o Carnaval 2020 pode comparecer à quadra social da Acadêmicos do Tatuapé (Rua Melo Peixoto, nº 1.513, Viaduto Carrão, bairro Tatuapé, São Paulo), às quintas-feiras e sábados, a partir das 21h. A entrada custa R$ 10 para não-associados e é franca para associados.

Também é possível acompanhar toda a programação de ensaios e eventos da Escola de Samba por meio do site da Acadêmicos do Tatuapé .

Com o enredo “O ponteio da viola encanta…Sou fruto da terra, raiz desse chão…Canto Atibaia do meu coração”, a Acadêmicos do Tatuapé promete levar a beleza, as crenças, a tradição e o espírito sertanejo do povo para o desfile. A escola, liderada por Eduardo dos Santos e com projeto desenvolvido pelo carnavalesco Wagner Santos, será a quinta agremiação a desfilar na sexta-feira, dia 21 de fevereiro, no Sambódromo do Anhembi.

Fundada em 1.952, a Acadêmicos do Tatuapé conquistou seu primeiro título de campeã da elite do Carnaval Paulistano em 2017 e, em 2018, já foi bicampeã. Em 2019, a agremiação foi a 7ª colocada e, este ano, buscará o tricampeonato levando Atibaia à avenida, além da torcida de toda a população da cidade.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia