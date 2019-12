Feira Noturna do Centro de Convenções será antecipada durante as festas

Nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro não haverá a tradicional Feira Noturna no Centro de Convenções Victor Brecheret. As feiras serão antecipadas para os dias 23 e 30 de dezembro, devido as festividades de fim de ano na cidade de Atibaia. Vale ressaltar que o horário de funcionamento será o mesmo, das 17h às 22h. A Feira Noturna do Itapetinga acontecerá no dia 27 de dezembro e retornará no dia 10 de janeiro.

Com cerca de dois anos de existência em Atibaia, as Feiras Noturnas são um grande sucesso, sendo consideradas atrativos turísticos. A página da Feira do Centro de Convenções no Facebook, por exemplo, tem grande alcance em cidades como São Paulo, Bragança Paulista, Campinas, Mairiporã, Bom Jesus dos Perdões, Piracaia, Itatiba, Guarulhos e Nazaré Paulista.

Além do potencial turístico e gastronômico, as Feiras Noturnas contribuem com a geração de empregos, com o crescimento da economia e com a valorização de atrações culturais do município. Mais de 100 empregos diretos já foram gerados desde o início da realização da Feira e 70% dos shows são de músicos e bandas de Atibaia. A feira livre é marcada pela diversão, com barracas de comidas típicas, brinquedos e shows.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia