Funcionamento das piscinas públicas é ampliado para período de férias

As piscinas municipais dos Ginásios Elefantão, no bairro Loanda, e Omar Zigaib, no Jardim Cerejeiras, já estão em funcionamento também durante a semana. A ampliação dos dias se deu em função do período de férias escolares, para que a população, principalmente as crianças, possam usufruir dos locais.

É importante estar atento aos dias e horários de funcionamento. As piscinas do Elefantão abrem de terças as sextas-feiras das 9h às 12h, e das 13h30 às 17h. No ginásio Omar Zigaib, as piscinas funcionam de quartas às sextas-feiras, também das 9h às 12h, e das 13h30 às 17h. Já aos sábados e domingos, os dois locais estão abertos ao público das 9h às 17h, sem fechar ao meio dia.

Para utilizar as piscinas, os interessados devem comparecer a Secretaria de Esportes e Lazer, situada dentro do complexo esportivo Elefantão, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, para a confecção da carteirinha. Os documentos necessários são: documento com foto e comprovante de residência. Para fazer a carteirinha é importante a presença do solicitante, já que a foto é feita na hora, por equipe da própria Secretaria.

Também é preciso realizar exame médico nos postos de saúde do município ou em hospitais particulares, e no atestado – renovável a cada três meses – deverá constar a assinatura e o carimbo do médico. Mais informações pelo telefone da Secretaria de Esportes e Lazer (11) 4411-2767 ou pelo e-mail: esportes@atibaia.sp.gov.br.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia