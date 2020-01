Homem é morto após perseguição policial na Dom Pedro I em Atibaia

Um homem foi morto depois de uma perseguição policial na rodovia Dom Pedro I, em Atibaia, na madrugada desta sexta-feira (10).

De acordo com a polícia, a perseguição começou quando a equipe foi acionada por um caminhoneiro que contou estar sendo perseguido por dois veículos. À polícia, o motorista contou que por volta das 3h teria sido fechado pelos veículos na via Dutra em Jacareí.

Com a informação das placas dos veículos, os policiais começaram as buscas. Ao perceberem as viaturas, os dois veículos saíram em fuga e acessaram a rodovia Dom Pedro, no sentido Campinas.

Em Atibaia, um dos suspeitos percebeu um cerco policial, desceu do veículo e tentou fugir a pé por uma área de mata, mas foi abordado pelos policiais.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) o homem estava armado e, quando os policiais se aproximaram, ele apontou a arma na direção dos policiais. Os policiais atiraram e o homem foi baleado, não resistiu e morreu no local. O segundo veículo conseguiu fugir.

Fonte: G1.globo.com