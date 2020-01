Inscrições do 3º Festival da Pizza de Atibaia foram prorrogadas

O 3º Festival da Pizza de Atibaia continua com inscrições abertas e os estabelecimentos que tiverem interesse em participar dessa iniciativa da Prefeitura têm mais duas semanas para adesão. O período de inscrições foi aberto pelo Executivo em 6 de janeiro e, inicialmente, seguiria até a sexta-feira (24), mas a Administração Municipal optou por prorrogar as inscrições para ampliar a possibilidade de participações no festival, já que Atibaia possui uma extensa e variada rede gastronômica.

Dessa forma, as inscrições seguem abertas até o dia 7 de fevereiro e podem ser realizadas de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, na Secretaria de Turismo (Av. dos Bandeirantes, s/n, Vila Junqueira). As pizzas inscritas serão comercializadas entre os dias 12 de março a 19 de abril deste ano e o valor máximo é de R$ 60,00.

Podem participar do festival as pizzarias de Atibaia que efetuarem a inscrição, que estiverem com o alvará de funcionamento em dia e aptas a fornecerem as pizzas inscritas por todo o período do evento.

A pizza e o estabelecimento serão avaliados por uma comissão composta de no mínimo quatro pessoas, formadas ou que trabalhem no ramo de alimentos e bebidas, conforme os quesitos: massa; recheio; molho; atendimento; limpeza; e ambientação. Também haverá avaliação do público pela internet, por meio do site da Prefeitura, conforme os quesitos: sabor; atendimento; e apresentação.

A classificação no festival seguirá o critério de pontuação (da maior para a menor), com três estabelecimentos eleitos destaques pela avaliação técnica e mais três pela avaliação do público. Os seis melhores classificados serão premiados com uma placa de destaque do 3º Festival da Pizza de Atibaia e ainda haverá uma nota de divulgação publicada no site do Executivo.

Promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Turismo, o festival visa promover, valorizar e divulgar a gastronomia da cidade, representando uma oportunidade de oferecer aos munícipes e turistas a degustação de pizzas que demonstrem e evidenciem a especialidade dos estabelecimentos participantes.

O Festival da Pizza de Atibaia também tem como objetivos: projetar Atibaia no cenário gastronômico regional, estadual e nacional; incentivar o desenvolvimento do turismo por meio da gastronomia; e fomentar a atividade gastronômica do município.

A iniciativa ainda busca criar interatividade, sinergia e lucratividade para todos, não só do ponto de vista econômico, mas social, cultural e turístico, e integrar os empresários que trabalham no ramo da gastronomia na cidade. Além disso, o festival pretende destacar, para turistas e munícipes, a variedade, a força e a atratividade da gastronomia de Atibaia.

O Chamamento Público para o 3º Festival da Pizza de Atibaia, com todo o seu regulamento, está disponível para consulta na Imprensa Oficial Eletrônica da Estância de Atibaia edição nº 2154, publicada pela Prefeitura em 28 de dezembro de 2019. Já na edição nº 2162 a Prefeitura publicou um comunicado de alteração de data do festival, que foi reagendado para o período de 12 de março a 19 de abril deste ano.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia