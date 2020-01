Inscrições para o 3º Festival da Pizza de Atibaia começam nesta segunda-feira (6)

Nesta segunda-feira (6) tem início o período de inscrições para o Festival da Pizza de Atibaia de 2020. A terceira edição do festival ocorre de 27 de fevereiro a 5 de abril deste ano e as pizzas inscritas deverão ser comercializadas no valor máximo de R$ 60,00.

As inscrições poderão ser realizadas de 6 a 24 de janeiro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, na Secretaria de Turismo (Av. dos Bandeirantes, s/n, Vila Junqueira. Poderão participar do festival as pizzarias de Atibaia que efetuarem a inscrição, que estiverem com o alvará de funcionamento em dia e aptas a fornecerem as pizzas inscritas por todo o período do evento.

A pizza e o estabelecimento serão avaliados por uma comissão composta de no mínimo quatro pessoas, formadas ou que trabalhem no ramo de alimentos e bebidas, conforme os quesitos: massa; recheio; molho; atendimento; limpeza; e ambientação. Também haverá avaliação do público pela internet, por meio do site da Prefeitura, conforme os quesitos: sabor; atendimento; e apresentação.

A classificação no festival seguirá o critério de pontuação (da maior para a menor), com três estabelecimentos eleitos destaques pela avaliação técnica e mais três pela avaliação do público. Os seis melhores classificados serão premiados com uma placa de destaque do 3º Festival da Pizza de Atibaia e ainda haverá uma nota de divulgação publicada no site do Executivo.

Promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Turismo, o festival tem como objetivo geral promover, valorizar e divulgar a gastronomia da cidade, representando uma oportunidade de oferecer aos munícipes e turistas a degustação de pizzas que demonstrem e evidenciem a especialidade dos estabelecimentos participantes.

A iniciativa ainda busca criar interatividade, sinergia e lucratividade para todos, não só do ponto de vista econômico, mas social, cultural e turístico, e integrar os empresários que trabalham no ramo da gastronomia na cidade. Além disso, o festival pretende destacar, para turistas e munícipes, a variedade, a força e a atratividade da gastronomia de Atibaia.

O Chamamento Público para o 3º Festival da Pizza de Atibaia, com todo o seu regulamento, está disponível para consulta na Imprensa Oficial Eletrônica da Estância de Atibaia edição nº 2154, publicada pela Prefeitura no sábado, 28 de dezembro de 2019.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia