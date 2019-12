Luzes, decoração e Papai Noel enfeitam o Natal 2019 em Atibaia

A atmosfera típica de Natal, com luzes, decoração e Papai Noel, tomou conta de Atibaia. O fim de ano está chegando e toda a magia e o clima natalinos podem ser apreciados pela população em pontos tradicionais da cidade, como o Centro e o Lago do Major.

No Centro, a Praça da Matriz está decorada, iluminada e conta com um presépio. Além disso, iluminação e decoração também enfeitam a praça do Centro Cultural André Carneiro (Rua José Lucas, nº 28, Centro), que ainda tem a presença do Papai Noel.

O Calçadão de Atibaia (Rua José Alvim) também está repleto de luzes e enfeites natalinos, assim como a Praça Guilherme Gonçalves, em frente à Escola Estadual José Alvim, e o prédio do Gabinete da Prefeitura (Avenida Nove de Julho, nº 185, Centro).

O Lago do Major é outro ponto da cidade que chama a atenção de quem passa pela região em virtude da atmosfera criada no local, com uma árvore de Natal, iluminação e decoração, viabilizadas em uma iniciativa da Atibaia e Região Convention & Visitors Bureau – ARC&VB, com apoio da Prefeitura, Associação Comercial e Industrial de Atibaia – ACIA e Conselho Municipal de Turismo – Comtur, além da parceria de mais de 60 empresas.

O Papai Noel está disponível ao público até 23 de dezembro, das 19h às 22h, nas praças Miguel Vairo (Santa Casa) e do Centro Cultural André Carneiro, mesmos locais onde acontecem as atividades da programação cultural, que conta com uma série de eventos gratuitos e especiais, sempre às 19h30, até o dia 22 de dezembro. Além disso, o tradicional Ciclo Natalino de Atibaia contará com celebrações no período de 25 de dezembro a 5 de janeiro.

Comércio

Neste fim de ano há horário expandido no comércio em Atibaia. A extensão de funcionamento vai até 6 de janeiro, com os estabelecimentos podendo funcionar até as 0h, conforme previsto no Artigo 11 do Decreto Municipal nº 4.138/2002, mas em sua maioria abrindo ao público de segunda a sexta-feira, das 9h às 20h, aos sábados até as 18h e aos domingos sem horário definido, geralmente pela manhã.

Confira a programação completa, participe e boas festas!

Apresentações

06/12 – Grupo Raízes de Atibaia

07/12 – Apresentação de Dança Companhia Angely’s

08/12 – Apresentação do Projeto Guri

11/12 – Orquestra do Projeto Educando com Música e Cidadania

12/12 – Apresentação do Coro Cênico Intermusic Atibaia e Coral da Cidade

13/12 – Desfile da Fama (saída da Praça Dr. Miguel Vairo)

14/12 – Natal À Luz da Diversidade e da Cultura Popular – Caabem

15/12 – Orquestra de Viola Brasileira de Atibaia

17/12 – Apresentação da Comunidade Musical

18/12 – Corporação 24 de Outubro

19/12 – Camerata Pro Sound “Repertório Natalino”

20/12 – Apresentação da Big Band

21/12 – Apresentação Caravana da Viola

22/12 – Coral Doutores Atipalhaços

* As apresentações acontecerão no Centro Cultural André Carneiro (área externa), às 19h30

** O Papai Noel estará disponível do dia 6 ao dia 23

*** Programação e presença do Papai Noel sujeitos a alterações

Ciclo Natalino 2019/2020

25/12

16h – levantamento dos Mastros de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito – Praça Guilherme Gonçalves

17h – Procissão do Menino Jesus

27/12 – Dia de Nossa Senhora do Rosário

6h – Alvorada dos Ternos de Congos – Repique de sinos – Praça da Matriz

9h30 – Cortejo da Coroa – Saída da Igreja Matriz para a Igreja do Rosário

10h – Missa em Louvor à Nossa Senhora do Rosário

18h30 – Cortejo da Coroa – Saída da Igreja Matriz para a Igreja do Rosário

19h – Missa em Louvor à Nossa Senhora do Rosário

20h – Procissão de Nossa Senhora do Rosário

28/12 – Dia de São Benedito

6h – Alvorada dos Ternos de Congos – Repique de sinos – Praça da Matriz

9h30 – Cortejo da Coroa – Saída da Igreja Matriz para a Igreja do Rosário

10h – Missa em Louvor a São Benedito

18h30 – Cortejo da Coroa – Saída da Igreja Matriz para a Igreja do Rosário

19h – Missa em Louvor a São Benedito

20h – Procissão de São Benedito e proclamação dos novos festeiros para 2020

05/01/2020

16h – Descimento dos Mastros de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito

Cortejo até a casa dos Festeiros dos Mastros de 2020

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia