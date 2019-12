Ocupação de hotéis em Atibaia está em 80% para o Natal e 93% para o Réveillon

As festividades de final de ano ainda não começaram mas a rede hoteleira de Atibaia já tem motivos para celebrar: a ocupação de hotéis no município está em 80% para o Natal e 93% para o Réveillon. Segundo a Secretaria de Turismo da Prefeitura da Estância de Atibaia, como ainda restam alguns dias até os feriados de 25 de dezembro e 1º de janeiro, a procura de turistas por acomodações na cidade ainda pode aumentar.

De acordo com a Secretaria de Turismo, o período festivo do final de ano influenciou positivamente na ocupação da rede hoteleira, com os meios de hospedagem da cidade registrando aumento considerável no movimento.

A Secretaria de Turismo lembra que além de inúmeros atrativos turísticos, voltados para diferentes perfis de visitantes, Atibaia conta com uma notável infraestrutura hoteleira, reunindo quase seis mil leitos (distribuídos entre pousadas, campings, hotéis fazenda, hotéis urbanos e resorts) e um rico e requintado setor gastronômico.

A Pasta também ressalta que Atibaia ainda se destaca por sua localização geográfica: próxima dos principais centros do Estado, como o Vale do Paraíba, Litoral Norte, Campinas e São Paulo; no cruzamento de duas das mais importantes rodovias para o desenvolvimento da região – a Rodovia Dom Pedro I (SP-065) e a Rodovia Fernão Dias (BR-381); e próxima de grandes aeroportos, como o Aeroporto Internacional de Cumbica (Guarulhos) e o Aeroporto Internacional de Viracopos (Campinas).

Conforme a Secretaria de Turismo, a presença de turistas no município beneficia a rede hoteleira, gastronômica, o comércio e os prestadores de serviço locais, já que o aumento do fluxo de clientes nesses estabelecimentos aquece as vendas e os negócios e, consequentemente, gera retorno econômico ao município.

Atibaia é uma das cidades mais visitadas do Estado e, de acordo com levantamento da Secretaria de Turismo junto ao trade turístico do município, mais de 80 mil turistas visitam Atibaia por mês. Saiba mais sobre os atrativos turísticos da cidade no site . Mais informações no Centro de Informações Turísticas (CIT): (11) 4414-0400.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia