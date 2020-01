Piscinas do Balneário ficarão abertas a partir deste fim de semana

As piscinas do Balneário de Atibaia ficarão abertas ao público a partir deste fim de semana, das 9h às 17h, a partir deste sábado, dia 1º de fevereiro. O espaço da Prefeitura já também funcionará no domingo, no mesmo horário. Para frequentar basta apresentar a carteirinha carimbada pelo médico, na Secretaria de Esportes e Lazer.

Para a confecção da carteirinha é necessário um documento com foto e comprovante de residência. Depois de fazer a carteirinha, também é necessário realizar exame médico nos postos de saúde do município ou em hospitais particulares, e no atestado – renovável a cada três meses – deverá constar a assinatura e carimbo do médico.

As piscinas municipais dos Ginásios Elefantão, no bairro Loanda, e Omar Zigaib, no Jardim Cerejeiras, também estão abertas ao público aos sábados e domingos, das 9h às 17h.

Para frequentar as piscinas públicas, o usuário deverá estar devidamente trajado, ou seja, sunga para meninos e biquíni ou maiô para as meninas, sendo proibido o uso de calças, bermudas ou shorts na área da piscina. Também é proibido comer, beber, fumar e fazer o uso de qualquer óleo bronzeador no recinto. Mais informações pelo telefone da Secretaria de Esportes e Lazer (11) 4411-2767.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia