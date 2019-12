Praças de Atibaia são alvos de vandalismo nos enfeites natalinos

Na madrugada do último dia 17 de dezembro a Praça Miguel Vairo e Praça da Matriz sofreram com ataques de vândalos que destruíram os enfeites natalinos da cidade. A Prefeitura da Estância de Atibaia, por meio da Secretaria de Turismo registrou, na Delegacia da Polícia Civil, um Boletim de Ocorrência neste dia 19.

A Prefeitura da Estância de Atibaia pede a colaboração dos moradores e visitantes para ajudar a preservar a decoração de Natal que enfeita a cidade, deixando-a mais bonita para os moradores e turistas. Mas embora não tenha havido flagrante e os indivíduos ainda não tenham sido identificados as investigações vão prosseguir a cargo da Polícia Civil de Atibaia.

A Prefeitura informa que tomará as medidas necessárias para que o responsável faça o ressarcimento aos cofres públicos. Além da obrigação de ressarcir o valor do prejuízo, trata-se de crime contra o patrimônio público, cuja pena prevista é de 3 meses a 3 anos, além de multa, conforme o artigo 163 do Código Penal.

A colaboração de todos é importante, seja no sentido de manter os enfeites, quanto no de denunciar, caso presencie algum ato de vandalismo. As denúncias podem ser feitas à Polícia Militar, pelo telefone 190.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia