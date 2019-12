Prefeitura firma convênio com o Estado para pavimentação da estrada da Pedra Grande

Na quarta-feira (18) durante o 2º Seminário de Gestão Pública, promovido pelo Governo Estadual no São Paulo Expo, foi assinado, com a Secretaria de Turismo do Estado, convênios com 203 municípios paulistas para obras de infraestrutura. A cidade de Atibaia foi contemplada com recursos para a pavimentação da Estrada da Pedra Grande, importante monumento natural da cidade e considerado um “cartão-postal” turístico do município.

A pavimentação na estrada que dá acesso à laje da Pedra Grande será iniciada no ponto mais elevado da via e seguirá no sentido da extremidade até o nível do solo.

O valor do convênio assinado é de R$ 2.486.947,54, sendo R$ 2.250.409,00 de responsabilidade do Estado (via Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos – DADETUR) e R$ 236.538,54 do município. Os recursos são referentes ao exercício de 2019 e sua utilização foi deliberada em conjunto com o Conselho Municipal de Turismo – Comtur e a Fundação Florestal, responsável pela gestão do Parque Estadual do Itapetinga, onde está localizado o Monumento Natural Estadual (MONA) Pedra Grande.

O projeto completo, que inclui verba do DADETUR também do ano de 2020, prevê ainda uma sede da Fundação Florestal e cancela para monitoramento e controle de visitação, nos moldes adotados na maioria dos parques do Estado.

O Monumento Natural Estadual (MONA) Pedra Grande é o principal ponto turístico de Atibaia, pertence ao mosaico de unidade de conservação do Parque Estadual do Itapetinga e foi tombado pelo CONDEPHAAT em 1983. Com 1.418 metros acima do nível do mar, tem afloramento rochoso, é conhecido por sua beleza contemplativa, além de ter uma das principais rampas naturais do país para a prática de voo livre. Ele está situado na Estrada Municipal da Pedra Grande, s/n, na Serra do Itapetinga.

