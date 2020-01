Programa Capacitação abre inscrições para curso de maquiagem básica e avançada

O Programa Capacitação, desenvolvido pela Prefeitura da Estância de Atibaia, por meio da Coordenadoria Especial de Emprego e Renda está com 75 vagas para os cursos de maquiagem básica e maquiagem avançada. As inscrições devem ser realizadas nesta quarta-feira (8) no Centro de Formação Profissional do Alvinópolis ou na quinta-feira (09) no Centro de Formação Profissional do Imperial. Lembrando que o local de inscrição é respectivamente o local do curso.

Para o curso de maquiagem básica, são oferecidas 3 turmas com 15 alunos cada. Uma turma realizará o curso no CFP do Alvinópolis e outras duas turmas estão programadas para o CFP do Imperial. Os interessados devem ter idade mínima de 16 anos e ensino fundamental completo. O curso possui carga horária de 42 horas e no Alvinópolis será realizado as terças e sextas-feiras, das 9 às 12h. No bairro Imperial, as aulas serão segundas e quartas-feiras, com turma das 9h às 12h, ou das 13h às 16h.

Já, o curso de maquiagem avançada, terá duas turmas, com 15 alunos cada. Uma no CFP do Imperial, com aulas as segundas e quartas-feiras, das 18h30 às 21h30 e outra no CFP do Alvinópolis, nas 3terças e sextas-feiras, das 13h às 16h. A carga horária também é de 42 horas e é necessário ter no mínimo 16 anos, ensino fundamental completo e apresentar certificado do curso de maquiagem básica do Capacitação ou de outra instituição.

As inscrições devem ser realizadas presencialmente e a documentação necessária são os originais e cópias do RG, CPF e comprovante de endereço. O Centro de Formação Profissional do Alvinópolis fica na Avenida Joviano Alvim, nº 112. E o Centro de Formação Profissional do Imperial é situado na Avenida Imperial, nº 1185. Outras informações na Coordenadoria Especial de Emprego e Renda pelo fone (11) 4418-7800, ramal 0.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia