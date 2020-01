Show Pirotécnico Silencioso iluminou a festa da virada para 2020 em Atibaia

A Prefeitura da Estância de Atibaia preparou uma festa para a virada do ano no Centro de Convenções “Victor Brecheret”, celebrando a chegada de 2020. O Show Pirotécnico Silencioso iluminou a noite e a apresentação da dupla Marcelo e Gabriel, realizada no dia 31 de dezembro. Com início às 22h, a dupla embalou o público de, aproximadamente, 15 mil pessoas, até a contagem regressiva.

Neste ano a novidade para o show da virada foi o Show Pirotécnico Silencioso, de acordo com a Lei Municipal 4.684/2019, em respeito aos animais e aos cidadãos. A queima de fogos coloriu o céu e energizou a celebração de um ano novo, cheio de luz e realizações.

A tradicional Barraca do Fundo Social de Solidariedade de Atibaia esteve presente, comercializando os mais diversos lanches, além de bebidas e outras guloseimas, com o toque especial de cumprir uma importante missão: reverter parte da renda para as ações realizadas pelo Fundo Social.

Todos os cuidados foram tomados para manter a ordem, segurança e comodidade dos munícipes durante o evento. A Administração Municipal contou com o apoio das secretarias de Serviços, Mobilidade Urbana, Cultura, Saúde, além do setor de Trânsito, Segurança Pública e GGI.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia