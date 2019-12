Virada do ano em Atibaia contará com Show Pirotécnico Silencioso

Para dar as boas-vindas a 2020, a Prefeitura da Estância de Atibaia preparou a festa da virada no Centro de Convenções “Victor Brecheret”. No dia 31, a partir das 22h, o embalo musical fica por conta da dupla Marcelo & Gabriel. No momento da virada, um show pirotécnico silencioso que irá iluminar e colorir o céu na chegada de 2020 sem barulhos em respeito aos animais e aos cidadãos.

Marcelo & Gabriel prometem um show inesquecível para a plateia. Embalado pelos sucessos da dupla e de outros amigos famosos, além da participação especial da cantora Sumaya, o show vai agitar até a contagem regressiva. Para receber com a energia merecida o ano novo, a queima de fogos de artifícios será um show a parte, a pirotecnia será silenciosa, iluminando o céu, aquecendo os corações e vibrando para um 2020 cheio de realizações.

A tradicional Barraca do Fundo Social de Solidariedade de Atibaia estará a disposição a partir das 20h, comercializando os mais diversos lanches, além de bebidas e outras guloseimas, com o toque especial de cumprir uma importante missão: reverter parte da renda para as ações realizadas pelo Fundo Social.

No sentido de dar mais segurança ao evento, foi publicado na Imprensa Oficial Eletrônica nº 2153, de 21 de dezembro, o Decreto nº 9.052, que dispõe sobre a proibição de comercialização de qualquer tipo de bebida, alcoólica ou não, em recipientes de vidro, durante as comemorações do “Réveillon” 2020 no Centro de Convenções, com intensa fiscalização para coibir tal infração. A estrutura contará com o palco, banheiros químicos, acessibilidade e grade de contenção.

As tratativas realizadas entre os órgãos de segurança pública e secretarias municipais vão garantir a segurança do público e a ordem no evento. Pastas como Secretaria de Cultura, Desenvolvimento Econômico, Mobilidade Urbana, por meio do setor de Trânsito, Segurança Pública e GGI trabalharão juntas para que todos possam se divertir num ambiente adequado para uma festa alegre e saudável.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia