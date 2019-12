16ª edição do Cardápio Underground começa nesta quarta-feira (18)

De 18 a 23 de dezembro acontece, em Bragança Paulista o XVI Cardápio Underground “Fogo no Parquinho”. Realizado desde 2004 pelo Edith Cultura, o festival tem como principal característica a diversidade de linguagens artísticas.

A programação deste ano é dividida entre o Edith Garagem, que recebe a programação gratuita com bazar, cineclube e lançamento de zine, e o Espaço Cultural Entrando em Cena, que fica com a programação musical.

Na quarta (18/12) e quinta (19/12), das 16h as 22h, na Garaginha do Edith, acontece o Grand Bazaar, com a participação de expositores locais que apresentam itens como roupas, publicações, adesivos, discos, fotografias e prints, entre outros.

Na sexta (20/12), as 19h30, o Cine Garagem, exibe o filme “Bacurau”, de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles. Na história, o pequeno povoado do sertão brasileiro que dá nome ao filme, dá adeus a Dona Carmelita, mulher forte e querida por quase todos, falecida aos 94 anos. Dias depois, começam os sinais de que a tranquilidade de Bacurau estará sob ameaça.

Uma sequência de incidentes mergulham o vilarejo numa tensão crescente. No entanto, muitos não contavam com um detalhe: que no passado desse lugar extraordinário estava adormecido um talento especial para a aventura.

No sábado (21/12), as 16h acontece, também na Garaginha, o lançamento do zine Linguiça Bragantina, com a participação de nomes da cena artística local, como Hilton Mercadante, Bia Raposo, Charles Paixão e Dave Mambera.

No domingo (22/12) e segunda (23/12) a programação vai para o Espaço Cultural Entrando em Cena, com música e performances. No domingo, a partir das 15h, a programação, dedicada ao hip hop, apresenta shows, djs e slam e acontece em parceria com o Essência Urbana.

Na segunda, as 15h, Prika Amaral, da banda Nervosa, participa de roda de conversa sobre produção musical. E as 20h começam os shows, com os bragantinos do Leptospirose convidando os amigos para diversas participações especiais. A noite se encerra com discotecagem de Tatá Aeroplano.

Confira a programação completa:

XVI CARDÁPIO UNDERGROUND

18 à 23 de dezembro de 2019

“Fogo no Parquinho”

na GARAGINHA DO EDITH – programação gratuita

Rua Cel. João Leme, 229, Centro, Bragança Paulista/SP

GRAND BAZAAR

18 e 19/12 (quarta e quinta) – 16h às 22h

Expositores

roupas + acessórios

FYO – street wear

COCRIE – roupas customizadas

ART OF LOVE – street wear

PRIKA AMARAL – moda rock

LUMINUS – camisetas

BIA RAPOSO – camisetas e adesivos

MAANTIQUIRA – bolsas térmicas

publicações + ilustrações + fotografias + música

CHINA – publicações

NEBULOSA – ilustrações

SHEL ALMEIDA – fotografias

EDITORA URUTAU – publicações

MATIAS PICON – camisetas, prints, cassetes, adesivos, ilustrações

DIGÃO – discos de vinil

e +

BUSCA VIDA – cachaça

CAPIM – saboaria natural

CINE GARAGEM

20/12 (sexta) – 19h30

Bacurau

Dir. Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, Brasil, 2019, 131′, 16 anos

LANÇAMENTO DO ZINE LINGUIÇA BRAGANTINA

21/12 (sábado) – 16h

Artistas

1. Betão Neto

2. Roger Bastos

3. Charles Paixão

4. Alessandro Barros

5. Marcelo Goulart

6. Guto La Salvia

7. Dave Mambera

8. Hilton Mercadante

9. Bibo Calzavara

10. Nogueirão

11. Bia Raposo

12. Alexandre Beraldo

13. Wallace Barros

14. Bernardo França

15. Robson Helton

16. Chup’s

17. Jell

18. Reinaldão

19. Lobo Ramirez

20. Cassiano Moreira

no ESPAÇO CULTURAL ENTRANDO EM CENA

Av. dos Imigrantes, 3334, Lavapés, Bragança Paulista

ESSÊNCIA URBANA + SLAM

22/12 (domingo) 15h (R$10)

shows

ENZO

CALEBE&DAYÔ

FAMILIA MESQUITA

DUKEPURPP convida FLASHMOBKILL

COMPLÔ

MOBS

DJ Said vs DJ Check

SEGUNDA ROCK

23/12 (segunda) – 15h (gratuito)

roda de conversa: Produção Musical

PRIKA AMARAL (NERVOSA)

23/12 (segunda) – 20h (R$20)

shows

LEPTOSPIROSE convida:

PRIKA AMARAL (NERVOSA)

DRAKULA

TATÁ AEROPLANO

FERNANDO MARANHO

VICTOR BRITES

AMANDA BARATELLA

CELSO GODOY

abertura: TURVO

discotecagem: TATÁ AEROPLANO

PERFORMANCES

Entrando em Cena

ALIMENTAÇÃO

Bendita Semente

Bravus

