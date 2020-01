Ciclo da Leitura será realizado sábado (1) no Jardim Imperial

O Instituto Educar Brasil está promovendo o Ciclo da Leitura, que tem o objetivo de incentivar a troca e doação de livros. O projeto acontecerá no sábado, dia 1º de fevereiro, das 9h às 13h, na Rua Pacaembu, no Jardim Imperial (atrás do Terminal Rodoviário do Imperial).

O evento é gratuito e todos que comparecerem poderão levar para casa um livro usado. Também é possível a troca de livros e, quem quiser, pode doar para o projeto.

Desde que o ciclo começou, já foram trocados e doados mais de 15 mil livros. Para o idealizador do projeto, Professor Rodrigo Parras, que é presidente do Instituto Educar Brasil, essa é uma excelente ferramenta para promover a leitura, principalmente entre as crianças. “Por meio da leitura se desenvolve a criatividade e a imaginação; o vocabulário do leitor melhora e também é possível adquirir cultura, conhecimento e valores. As crianças são sempre as mais empolgadas no evento e já mostram uma curiosidade natural que precisamos incentivar”, destaca Prof. Rodrigo.

É possível participar do Ciclo da Leitura de três formas, conforme explica Prof. Rodrigo: “Você pode doar os livros que não lê mais e estão empoeirando na estante, pode ainda trocar livros por outros de seu interesse. E temos alguns títulos separados para doar para as pessoas, incentivando a leitura”.

Fonte: Assessoria de Imprensa Instituto Educar Brasil