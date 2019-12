Ciclo Natalino oferece programação para os últimos dias do ano

O fim de ano chegou e a Secretaria de Cultura de Atibaia divulgou a programação do tradicional Ciclo Natalino, com Dia de Nossa Senhora do Rosário, nesta sexta-feira (27), e o Dia de São Benedito, no sábado (28).

Os moradores e turistas poderão participar da programação religiosa e cultural. O clima desta época do ano, marcado pelas festas, pelo acolhimento e pelas emoções, será intensificado com as atrações que serão encerradas no dia 5 de janeiro, às 16h, com o Descimento dos Mastros de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito Cortejo até a casa dos Festeiros dos Mastros de 2020.

Confira a programação completa para os dias 27 e 28 de dezembro e não fique de fora!

Ciclo Natalino 2019/2020:

27/12 – Dia de Nossa Senhora do Rosário

6h – Alvorada dos Ternos de Congos – Repique de sinos – Praça da Matriz

9h30 – Cortejo da Coroa – Saída da Igreja Matriz para a Igreja do Rosário

10h – Missa em Louvor à Nossa Senhora do Rosário

18h30 – Cortejo da Coroa – Saída da Igreja Matriz para a Igreja do Rosário

19h – Missa em Louvor à Nossa Senhora do Rosário

20h – Procissão de Nossa Senhora do Rosário

28/12 – Dia de São Benedito

6h – Alvorada dos Ternos de Congos – Repique de sinos – Praça da Matriz

9h30 – Cortejo da Coroa – Saída da Igreja Matriz para a Igreja do Rosário

10h – Missa em Louvor a São Benedito

18h30 – Cortejo da Coroa – Saída da Igreja Matriz para a Igreja do Rosário

19h – Missa em Louvor a São Benedito

20h – Procissão de São Benedito e proclamação dos novos festeiros para 2020

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia