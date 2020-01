Confira a lista de selecionados no 7º Festival Brasileiro de Nanometragem

Foram selecionados os 50 filmes que participarão do 7º Festival Brasileiro de Nanometragem, maior evento de audiovisual da região.

Os filmes serão exibidos em duas sessões, no dia 1º de fevereiro de 2020, no Galpão 27 (Rua Manoel José Neto, 27 – Centro – Atibaia – SP). A primeira sessão ocorre às 18h30, couvert R$ 10,00. A segunda sessão, que também contará com a premiação, será às 20h, couvert R$ 15,00.

Os nanos participantes da mostra competitiva também farão parte de um catálogo eletrônico.

Confira a lista de selecionados:

• #Isso é Cultura 6/ de N Jeans – Curitiba – PR

• (Des)matamento/ de Gunga Guerra – Niterói – RJ

• 100m/ de Jackson Abacatu – Belo Horizonte – MG

• 50 Pensamentos por Minuto/ de Vitória Mantovani – São Paulo – SP

• A caverna. Trecho 1: Idealismo/ de David Silva – São Paulo – SP

• A Três Passos de meu Pai/ de Pedro Leitão – Brasília – DF

• A Vida/ de Wlade Menta – Florianópolis – SC

• Acorda Basquiat/ de Diana Cardozo – Belo Horizonte – MG

• Ângulo de Vista – Boletos/ de Eric Xavier – São Paulo – SP

• Ausência/ de Daniel Torres – São Paulo – SP

• Balanço/ de Luisa Petrucci – Atibaia – SP

• Brassagem/ de Maurício Oliveira e Rafael Chiafarelli – Sorocaba – SP

• Carpe Diem/ de Eddie Silva – Assis – SP

• Chamamento/ de Ian Iordanu – Atibaia – SP

• Corrida dos 30/ de Amilcar Neto – São Paulo – SP

• Crime Passional/ de Marcello K – Bertioga – SP

• Efeito Souza/ de Coelho de Moraes – Mococa – SP

• Final/ de Douglas Pereira e Milena Bessa – Itatiba – SP

• Gratitude/ de Denisson Contardi – Votuporanga – SP

• Infláveis/ de Gunga Guerra – Niterói RJ

• Janela – Vânia Villalba – Nova Iguaçu – RJ

• Jogos de Guerra/ de Wayner Tristão e Vanessa Malheiro – Juazeiro – BA

• Lacrima/ de Jéssica Stuque – São Paulo – SP

• Maldita/ de Gabriel Gavazzi – Rio de Janeiro RJ

• Matheus Freitas – Sapucaia do Sul – RS

• Monotonia/ de Roberto Mamfrim – São Paulo – SP

• Não toque nas minhas flores/ de Elcio Basilio – São Paulo – SP

• Nitchzine/ de Matheus Souza – Americana – SP

• O Beijo da Morte/ de Ana Beauregard – Atibaia – SP

• O gatinho da Begônia ficou preso na árvore/ de Rafael Dourado – Santo André – SP

• O Movimento/ de Letícia Lima – Cotia – SP

• Olhar/ de Larissa Cardoso – Santo André – SP

• Por que você sempre leva o celular pro banheiro? / de Rodrigo Felix – Atibaia – SP

• Procissão das Flores/ de Academia Voodoo de Corpo e Baile – Rio Pequeno – SP

• Reflexo/ de Ernesto Fernandes – Belém PA

• Sensação de horas/ de Vitória Mantovani – São Paulo – SP

• Sketch/ de Mingo – Brasília – DF

• Sky Lines/ de Hamilton Bittencourt – Pelotas – RS

• Sobre CONEXÃO e TEMPO – ode a Marília Savarego/ de Well Darwin – São Bernardo do Campo – SP

• Tanque de Pedra / de Cassio Conde – São Paulo – SP

• The End/ de Ana Correia – Piracicaba – SP

• Um exemplo de amor ao futebol e à vida/ de Cristiano Fukuyama e Luiz Nascimento – São Paulo – SP

• Valo, o motorista/ de Rodrigo Felix – Atibaia – SP

• Vô/ de Luisa Petrucci – Atibaia – SP

• Weird Dream/ de Denisson Contardi – Votuporanga – SP

• O Ataque dos Vegetais Assassinos/ de Joe Vegetable – Alvorada – TO

• Não Tá Itá/ de Olegário Amaral – Atibaia – SP

• Plana Circular/ de Márcio Freitas – Cuiabá – MT

• Mata/ de Jorge Gofer – Curitiba – PR

• Falo com Gosto/ de Mel Freitas – Recipe – PE

O 7º Festival Brasileiro de Nanometragem faz parte do Festival de Verão do Galpão 27.

Incubadora de Artistas

E-mail: contato@incubadoradeartistas.com.br

Site: www.festivaldenanometragem.com.br/

Facebook: www.facebook.com/INCUBADORAdeARTISTASbrasil / www.facebook.com/galpaoo27/

Fonte: Assessoria de Imprensa Incubadora de Artistas