Natal: Confira as atrações e os eventos para esta semana em Atibaia

Confira as atrações para aproveitar a semana do Natal em Atibaia!



Segunda-feira 23/12

Feira Noturna no Centro de Convenções

Nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro não haverá a tradicional Feira Noturna no Centro de Convenções Victor Brecheret. As feiras serão antecipadas para os dias 23 e 30 de dezembro, devido às festividades de fim de ano na cidade de Atibaia. Vale ressaltar que o horário de funcionamento será o mesmo, das 17h às 22h.

Quarta-feira 25/12 – Natal

16h – levantamento dos Mastros de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito

– Praça Guilherme Gonçalves;

17h – Procissão do Menino Jesus.

Sexta-feira, 27/12 – Dia de Nossa Senhora do Rosário

6h – Alvorada dos Ternos de Congos – Repique de sinos – Praça da Matriz

9h30 – Cortejo da Coroa – Saída da Igreja Matriz para a Igreja do Rosário

10h – Missa em Louvor à Nossa Senhora do Rosário

18h30 – Cortejo da Coroa – Saída da Igreja Matriz para a Igreja do Rosário

19h – Missa em Louvor à Nossa Senhora do Rosário

20h – Procissão de Nossa Senhora do Rosário

Sábado, 28/12 – Dia de São Benedito

6h – Alvorada dos Ternos de Congos – Repique de sinos – Praça da Matriz

9h30 – Cortejo da Coroa – Saída da Igreja Matriz para a Igreja do Rosário

10h – Missa em Louvor a São Benedito

18h30 – Cortejo da Coroa – Saída da Igreja Matriz para a Igreja do Rosário

19h – Missa em Louvor a São Benedito

20h – Procissão de São Benedito e proclamação dos novos festeiros para 2020

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia