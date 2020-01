Descimento dos Mastros encerrou o Ciclo Natalino 2019

Uma tradição de mais de 200 anos em Atibaia teve seu encerramento no último domingo (5). O Ciclo Natalino, que iniciou dia 25 de dezembro, desceu os Mastros em louvor a São Benedito e a Nossa Senhora do Rosário durante a tarde, em meio a fiéis, congadas, festeiros e público em geral.

Os festejos e manifestações de fé e religiosidade acompanham a história de Atibaia e se mantém vivas devido a sua importância cultural e folclórica. Com o apoio da Prefeitura da Estância de Atibaia, Associação de Apoio ao Folclore e Tradições de Atibaia – ATIFÉ, Conselho Municipal de Turismo (Comtur), Paróquias, festeiros e congadas, o Ciclo Natalino representa a união e a solidariedade em prol da fé, cultura e tradição, além de nos dias 27 e 28 de dezembro comemorar Nossa Senhora do Rosário e São Benedito.

A programação teve início dia 25 de dezembro com o Levantamento dos Mastros em frente a Igreja do Rosário e procissão do Senhor Menino, abrindo oficialmente o Ciclo Natalino. Ao longo dos dias, foram realizadas missas, cortejos, procissões e as alvoradas de Nossa Senhora do Rosário dia 27, e de São Benedito no dia 28, espalhando a tradição, fé e alegria das congadas Rosa, Azul, Verde e Vermelha por toda a cidade.

O Descimento dos Mastros representa o encerramento oficial do Ciclo Natalino.

