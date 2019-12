Duas exposições continuam abertas na Câmara até janeiro

As exposições “A rua, o celular e eu”, do Clube Atibaiense de Fotografia, e “Abstrações da Natureza”, da fotógrafa Kathya Silva, continuam abertas à visitação até janeiro, no prédio da Câmara de Atibaia, que fica à avenida Nove de Julho, 265, centro. No início de 2020, serão substituídas por novas mostras.

As duas montagens contam com o apoio do Departamento de Comunicação, que desde 2014 desenvolve programação cultural nos espaços do Legislativo. Esse trabalho foi homenageado pelo movimento Abraço Cultural.

