Espetáculo teatral “Cão” será apresentado domingo (19) em Atibaia

Neste domingo, 19 de janeiro, Atibaia receberá o espetáculo teatral “Cão”, no Galpão 27, às 19 horas. A peça já esteve com sucesso de público em temporada no mês de fevereiro no Teatro de Arena em São Paulo, fazendo apresentações Sociais para contribuir com a formação de público mais jovem, e participou da edição de 2019 do Festival Satyrianas de Teatro.

O espetáculo

Imagine se todas as suas lembranças e histórias ficassem jogadas em forma de cartas em um quarto escuro e úmido. E se esse quarto pudesse, tal qual a história do Pinóquio, estar localizado no interior de uma baleia? E se no meio desse caos várias partes de você mesmo escondessem um fato importante da sua vida?

“Cão” conta a história de Ricardo, que busca incessantemente, em suas lembranças e memórias, a resposta para a sua “existência”. Mas será que buscamos mesmo a verdade? Será que aguentaremos a verdade? Qual a verdade que você procura?

Com influências da psicologia (Lacan, Freud, Jung, entre outros), dos estudos sociais e estéticos, “Cão” vem te contar uma história que pode ser a sua no passado, presente ou futuro, ou pode ser também, história nenhuma.

“Até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir sua vida e você vai chamá-lo de destino…” – Carl Gustav Jung.

Ficha Técnica

Dramaturgia: Giovanna Paixão e Rodrigo Guergolet

Elenco: Bianca Fina, Fellipe Cartier, Rebeca Knopf e Rafael Mattos.

Trilha sonora (ao vivo): Luiza Marcon

Ilustração: Gabriel “Gabu” Brito

Fotografia: Bianca Fina

Realização: Grupo EntreMundos de Teatro

Direção geral: Rodrigo Guergolet

Serviço

Ingressos antecipados fisicamente no Galpão 27 e pelo Sympla: https://www.sympla.com.br/teatro-no-galpao-27—peca—o-cao__753360

Ingresso: R$15 (quinze reais)

Lotação: 60 lugares

Classficação Indicativa: 16 anos

Fonte: Assessoria de Imprensa