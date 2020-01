Estão abertas as inscrições para os cursos do Projeto Guri em Atibaia

O Projeto Guri, maior programa sociocultural brasileiro, está com inscrições abertas até o dia 28 de fevereiro para cursos de iniciação musical, instrumentos musicais e canto coral em diversos polos localizados no interior e litoral paulista. Em Atibaia, as vagas são para os cursos gratuitos de viola erudita, violão e violino.

As atividades são voltadas a crianças e adolescentes entre 6 e 18 anos incompletos. As aulas serão ministradas todas as segundas e quartas-feiras, das 13h30 às 17h30. Os interessados devem se inscrever no Centro Cultural Reginaldo Ângelo Ferreira, sede da Fama (Av. Dr. Joviano Alvim, nº 1322, Vila Thais), no mesmo horário.

Para realizar a matrícula é necessário estar acompanhado dos pais e/ou responsáveis e apresentar: cópias dos documentos de identificação do aluno e dos pais; comprovante de residência com CEP; uma foto 3X4; e comprovante de matrícula escolar e/ou declaração de frequência escolar referente ao primeiro semestre de 2020.

Vale lembrar que não é necessário qualquer conhecimento prévio de música, tampouco já possuir instrumento musical, e também não há exigência de participação em testes seletivos para ingresso nos cursos. O início das aulas acontecerá em conformidade com a data de matrícula de cada aluno. Mais informações no site do Projeto Guri.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia