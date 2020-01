Festival de Verão tem Carol Vita e Tributo Reggae nesta sexta (24) e sábado (25)

A programação do Festival de Verão do Galpão 27 continua agitando as noites de Atibaia neste fim de semana!

Sexta-feira, 24 de janeiro

Nesta sexta-feira (24), Carol Vita & Banda apresentam um repertório nostálgico, com hits dos anos 70, 80, 90 e 2000 com a seguinte formação:

Carol Vita – Vocal

André Takacs – Guitarra

Filipe Fernandes – Baixo

e Gustavo Gazonato – Bateria

A casa abre às 19h e a apresentação começa a partir das 20h.

Couvert artístico R$ 20,00.

Evento no Facebook: https://www.facebook.com/events/645126446227995/

Sábado, 25 de janeiro

No sábado (25), a Banda Tributo Reggae apresentará os clássicos do reggae nacional de várias épocas com músicas de Cidade Negra, Sine Calmon, Gilberto Gil, Skank, Natiruts, Ponto de Equilíbrio, Mato Seco e Bob Marley.

O grupo é formado por Rômulo Miranda voz e guitarra, Michel Castori teclado e piano, Cadu Trindade contra baixo e Lucas Oliveira bateria.

A casa abre às 19h e a apresentação começa a partir das 20h.

Couvert artístico R$ 20,00.

Evento no Facebook: https://www.facebook.com/events/580956945800752/

Mais informações

E-mail: contato@galpao27.com.br

Facebook: www.facebook.com/galpaoo27/

Galpão 27: Endereço – Rua Manoel José Neto, 27 – Centro – Atibaia – SP

Fonte: Assessoria de Imprensa Galpão 27