Fim de semana tem Bazar de Natal, Rafael Cardoso & Pedro Macedo no Galpão 27

Vai passar o fim de semana em Atibaia e não sabe o que fazer? Neste sábado (21) tem show de encerramento da temporada 2019 do Galpão 27 e, no domingo (22), mais uma edição do Bazar de Natal.

Confira a programação:

Sábado, 21 de dezembro – Rafael Cardoso & Pedro Macedo

Show de encerramento da temporada 2019 do Galpão 27. Na 90ª apresentação deste ano, a dupla Rafael Cardoso & Pedro Macedo leva para o Galpão 27 a rica sonoridade da música instrumental latino-americana, que entrecorta de ritmos e toadas todo nosso vasto continente. Desde 2006, essa parceria de sucesso violão e contra baixo forma o duo SUR, que obteve prêmio máximo no concurso Mapa Cultural Paulista, entre os anos de 2009 e 2012, trabalho que culminou em um álbum e turnês que passaram por diversos países da América do Sul e Europa, mostrando o resultado de anos de pesquisa da dupla.

A casa abre às 19h e a apresentação começa a partir das 20h.

Couvert 15 reais.

Evento Facebook – https://www.facebook.com/events/849682472114564/

Domingo, 22 de dezembro – Bazar de Natal

Quer garantir presentes de Natal criativos, exclusivos e autorais? Domingo (22) será realizada a última Feira Especial de Natal no Galpão 27, com itens de moda, design, decoração, arte & afins.

Evento para toda a família!

Para participar como expositor, será cobrado uma taxa de R$30,00 e o espaço disponibilizado é será uma mesa 70x70cm.

As pessoas ou entidades que desejem participar como expositores, deverão candidatar-se até ao dia 20 de dezembro de 2019, sendo a inscrição gratuita e as candidaturas dirigidas ao email contato@galpao27.com.br , dizendo o tipo de produtos e ou utensílios a expor.

A casa abre das 10h às 18h.

Entrada Franca

Evento Facebook – https://www.facebook.com/events/830034844106771/

Mais informações

E-mail: contato@galpao27.com.br

Facebook: www.facebook.com/galpaoo27/

Galpão 27: Endereço – Rua Manoel José Neto, 27 – Centro – Atibaia – SP

Fonte: Assessoria de Imprensa Galpão 27