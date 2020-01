Fim de semana tem cinema, música e teatro no Galpão 27 em Atibaia

Vai passar o fim de semana em Atibaia e ainda não sabe o que fazer? A programação do Galpão 27 conta com cinema, música e teatro. Escolha sua atração favorita e confira!

Sexta-feira, 17 de janeiro – Cine Clube

Inaugurando o Cine Clube do Galpão 27, será apresentado nesta sexta-feira (17), às 20 horas, o Filme “A Glória de Meu Pai”.

Sinopse: Marcel é filho de um professor e de uma costureira. Durante as férias de verão, a feliz família viaja para uma casa de campo nas montanhas da região da Provença, no sul da França. Lá, Marcel conhece Lili, que se torna seu grande amigo, guia e professor. Juntos, os dois meninos vivem as mais diversas aventuras na magnífica paisagem local. Imperdível.

A casa abre às 19h e a projeção começa a partir das 20h.

Consumação mínima – R$ 10,00.

Evento Facebook – https://www.facebook.com/events/2505913173070717/

Sábado, 18 de janeiro – Luis Soldera no Galpão 27

No sábado (18), quem sobe ao palco do Galpão 27 é o músico Luis Soldera. Com uma interpretação bem pessoal, o artista apresentará sucessos e clássicos do rock e pop internacionais, voz, piano e violão.

A casa abre às 19h e a apresentação começa a partir das 20h.

Couvert – R$ 15,00

Evento Facebook – https://www.facebook.com/events/2701023826657293/

Domingo, 19 de janeiro – Teatro – “Cão”

No domingo (19), Atibaia receberá o espetáculo teatral “Cão”, peça sucesso de público em temporada no mês de fevereiro no Teatro de Arena em São Paulo e participante da edição de 2019 do Festival Satyrianas de Teatro.

O espetáculo

Imagine se todas as suas lembranças e histórias ficassem jogadas em forma de cartas em um quarto escuro e úmido. E se esse quarto pudesse, tal qual a história do Pinóquio, estar localizado no interior de uma baleia? E se no meio desse caos várias partes de você mesmo escondessem um fato importante da sua vida?

“Cão” conta a história de Ricardo, que busca incessantemente, em suas lembranças e memórias, a resposta para a sua “existência”. Mas será que buscamos mesmo a verdade? Será que aguentaremos a verdade? Qual a verdade que você procura?

Com influências da psicologia (Lacan, Freud, Jung, entre outros), dos estudos sociais e estéticos, “Cão” vem te contar uma história que pode ser a sua no passado, presente ou futuro, ou pode ser também, história nenhuma.

“Até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir sua vida e você vai chamá-lo de destino…” – Carl Gustav Jung.

Horário – 19h00

Ingresso – R$ 15,00

Lotação – 60 lugares

Classficação Indicativa – 16 anos

Evento Facebook – https://www.facebook.com/events/2591525110967044/

Ingressos antecipados fisicamente no Galpão 27 e pelo Sympla: https://www.sympla.com.br/teatro-no-galpao-27—peca—o-cao__753360

Mais informações

E-mail: contato@galpao27.com.br

Facebook: www.facebook.com/galpaoo27/

Galpão 27: Endereço – Rua Manoel José Neto, 27 – Centro – Atibaia – SP

Fonte: Assessoria de Imprensa Galpão 27