Fim de semana tem Josifran, Trio Bluesmakers e Feira de Venda ou Troca no Galpão 27

A temporada 2020 começou cheia de atrações no Galpão 27, a casa da música em Atibaia. Neste fim de semana, a programação segue com opções para os mais variados gostos, com música brasileira, blues e feira de venda ou troca.

Confira a programação:

Sexta-feira, 10 de janeiro – Josifran

Josifran, cantautor, traz em seu show “Tocantino”, influências das suas raizes norte-nordeste misturadas com a música pop. O show apresenta composições e releituras que ajudam a criar uma atmosfera bairrista interiorana. “Tocantino”, fala das raízes do artista, criado às margens do Rio Tocantins. A proposta nasce da vontade de trazer elementos do folclore e do contemporâneo.

Cantautor, nascido em Imperatriz/ MA, radicado durante 12 anos em Palmas/TO e atualmente residente em São Paulo, Josifran, iniciou na música aos 13 anos e, desde então, vem trilhando seu caminho no espaço musical, com influências que vão de artistas regionais à música pop.

Artista versátil, objetividade e poesia para contar histórias com suas composições, além de fazer releituras híbridas de músicas regionais conhecidas pelo público. Com isso, se auto intitula “Caipira Pop”, definição que mistura as influências dos artistas do norte-nordeste com a música pop como já citado.

Foi ganhador do prêmio de ‘Melhor Instrumentista’ da 2ª Mostra Premiada de Música de Palmas/TO, com a música “Deixe-me viver”, conquistou o 3º lugar na XV edição do Festival de Música Popular de Paraíso – FEMUPP e no II GuruFestival, Festival da Canção de Gurupi/TO.

Através do SESC Nacional, pelo projeto” Amazônia das artes”, circulou em 2019 com o “Cerrado Novo”, coletivo composto por 07 artistas tocantinenses, pelos estados da Amazônia Legal: Acre, Rondonia, Pará, Maranhão, Piauí, Mato Grosso, Amazonas, Roraima e Amapá. Realizou ainda mini turnê pelo Maranhão e Piauí, como músico acompanhante do consagrado artista paulista Lula Barbosa.

A casa abre às 19h e a apresentação começa a partir das 20h.

Couvert artístico – R$ 20,00.

Evento Facebook – https://www.facebook.com/events/453250705630301/

Sábado, 11 de janeiro – Trio Bluesmakers



O trio Bluesmakers apresenta o melhor do blues num formato intimista, com guitarra (clean), contrabaixo e percussão (cajon). O trio é formado por Alexandre Quadros, guitarra & voz – Bibo Calzavara, bateria – Reginaldo Oliveira, contrabaixo.

A casa abre às 19h e a apresentação começa a partir das 20h.

Couvert artístico – R$ 20,00.

Evento Facebook – https://www.facebook.com/events/518439835437661/

Domingo, 12 de janeiro – Feira de Venda ou Troca



DESAPEGUE!

Cada vez mais, estamos mudando comportamentos, adotando novos valores em relação ao consumo, eliminando práticas nocivas ao meio ambiente e de desperdício, e adotando práticas conscientes, em busca de minimizar seu impacto na natureza. Seguindo nesta tendência de comportamento e sustentabilidade financeira e ambiental em todo o mundo, a Feira da Troca Galpão 27 tem como proposta o consumo e descarte consciente através da troca, venda e doação de objetos usados, como roupas, livros, eletrodomésticos, decoração, brinquedos, móveis, instrumentos musicais, etc.

É um evento para a família toda.

Para expor suas coisas, será cobrado uma pequena taxa de R$15,00 e o espaço disponibilizado é será uma mesa 70x70cm.

As pessoas ou entidades que desejarem participar como expositores devem candidatar-se até ao dia 10 de janeiro de 2020, sendo a inscrição gratuita e as candidaturas dirigidas ao email contato@galpao27.com.br , dizendo o tipo de produtos e ou utensílios a expor.

A Feira irá decorrer num espaço fechado para evitar imprevistos de ordem climática.

O participante expositor será responsável pela organização do seu espaço bem como pela segurança dos seus produtos, utensílios e equipamentos, não se responsabilizando o Galpão 27, por quaisquer danos.

A casa abre das 10h às 18h.

Entrada Franca

Evento Facebook – https://www.facebook.com/events/1225213637661775/

Mais informações

E-mail: contato@galpao27.com.br

Facebook: www.facebook.com/galpaoo27/

Galpão 27: Endereço – Rua Manoel José Neto, 27 – Centro – Atibaia – SP

