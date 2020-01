Galpão 27 abre temporada 2020 com show de Ana Brasil e Ronaldo nesta quarta-feira (8)

Abrindo a temporada cultural de 2020 no Galpão 27, com um show intimista, Ana Brasil e Ronaldo contemplam a obra de dois artistas brasileiros.

Passeiam pelas canções de Gonzaguinha, carregadas da força do cotidiano do povo brasileiro, entrelaçando com Luiz Gonzaga, através de seus xotes e forrós, levando ao público toda a irreverência do Rei do Baião.

Com o violão bem batido de Ronaldo e o timbre suave e límpido de Ana, mostram toda a versatilidade e alegria ao cantar os sambas contagiantes de Gonzaguinha e o agreste de Luiz Gonzaga, um encontro de gerações que fecha um circulo virtuoso.

A casa abre às 19h e a apresentação começa a partir das 20h.

Couvert 30 reais

Evento Facebook – https://www.facebook.com/events/2229025187398354/

Mais informações

E-mail: contato@galpao27.com.br

Facebook: www.facebook.com/galpaoo27/

Galpão 27: Endereço – Rua Manoel José Neto, 27 – Centro – Atibaia – SP

Fonte: Assessoria de Imprensa Galpão 27