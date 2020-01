Instituto Entrando em Cena continua com Programação de Férias gratuita

A programação de férias do Instituto Entrando em Cena entra na terceira semana, com oficinas gratuitas e abertas ao público, de terça a sexta, sempre das 14h às 17h, no Espaço Cultural Entrando em Cena, em Bragança Paulista.

Na terça, dia 28/01, Mariana Duarte retorna com a Oficina de Tecido Gota, que irá trabalhar uma sequência básica e uma intermediária no aparelho. A oficina é indicada para iniciantes e iniciados em aparelhos aéreos de circo.

Mariana é bailarina e coreógrafa formada Faculdade Angel Vianna. Integrou o Projeto Dança – Master I e cursou técnicas aéreas de circo na Escola Circo Picadeiro e Galpão do Circo. Realizou cursos de aperfeiçoamento nas técnicas clássica e contemporânea no Laban Centre For Movement and Dance, London Contemporary Dance School e Greenwich Dance Agency.

Na quarta, dia 29/01, Chris Alcantara apresenta a Oficina de Dança Afro Contemporânea Acony. A técnica une os elementos da natureza às coreografias. Esta oficina é indicada para jovens e adultos, a partir de 13 anos.

Chris é arte educadora, brincante e produtora. Iniciou sua pesquisa em cultura popular com o grupo “As Três Marias” que realiza festas populares, oficinas e aulas-espetáculos em diversas comunidades do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Em julho de 2015 fez o curso “ The March” na ECOLE DE SABLES, no qual estudou a Técnica Acony em Toubab Dialaw, no Senegal.

Na quinta (30/01) e sexta (31/01), Caco Mattos ministra a oficina “Estado, Presença e Jogo na Palhaçaria”. Por meio de jogos e improvisações, serão experimentadas, na prática, algumas ferramentas e técnicas geradoras da comicidade tomando por base as três vertentes fundamentais da arte da palhaçaria: O Jogo – O Estado – A Presença. A oficina é indicada para artistas e interessados em palhaçaria e comicidade, a partir de 16 anos.

O Espaço Cultural Entrando em Cena fica na Av. dos Imigrantes, 3334, no Lavapés, em Bragança Paulista.

Fonte: Shel Almeida – Jornalista, Assessoria de Comunicação