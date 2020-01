Instituto Entrando em Cena dá continuidade à programação gratuita de férias

Começa nesta terça, dia 21 de janeiro, a segunda semana da Programação de Férias gratuita do Instituto Entrando em Cena, com diversas oficinas abertas ao público. As atividades acontecem de terça a sexta no Espaço Cultural Entrando em Cena, sempre das 14h às 17h.

Na terça, dia 21, Mariana Duarte, comanda a oficina de Pole Giratório, na qual serão trabalhados, inicialmente, os movimentos isolados para, em seguida, uni-los em uma sequência. Esta oficina é indicada para pessoas iniciadas em técnicas aéreas de circo. Menores de idade precisam de autorização, por escrito, do adulto responsável.

Mariana é bailarina e coreógrafa formada Faculdade Angel Vianna. Integrou o Projeto Dança – Master I e cursou técnicas aéreas de circo na Escola Circo Picadeiro e Galpão do Circo. Realizou cursos de aperfeiçoamento nas técnicas clássica e contemporânea no Laban Centre For Movement and Dance, London Contemporary Dance School e Greenwich Dance Agency. Foi criadora e co-diretora do Núcleo Desastre por 7 anos, com o qual ganhou vários editais (municipais, estaduais e federais), criando espetáculos, circulando pelo Brasil, oferecendo workshops, desenvolvendo e fomentando a pesquisa em artes integradas em São Paulo.

Na quarta, dia 22, é a vez da oficina de Brincadeiras da Cultura Popular, com Heri Teófilo e Chris Alcântara. A oficina mistura as linguagens da dança, música e canto e, por meio das danças regionais como o jongo, coco, ciranda, maracatu e cacuriá, apresenta a diversidade da cultura brasileira. Com isso, é possível construir uma educação artística apoiada na cultura corporal dos movimentos, promovendo criatividade, comunicação e expressão, orientadas para a descoberta das capacidades pessoais, além de promover uma formação consistente do indivíduo para a preservação das memórias de matriz africana. Está oficina é indicada para crianças, a partir de 5 anos, adolescentes e adultos.

Heri é fundador e coordenador Geral da Cia. Malungos do Baque, brincante popular há mais de 14 anos, integrante da Nação Estrela Brilhante de Igarassu (1824), da cidade de Igarassu – PE, responsável por vários movimentos culturais na região Bragantina e Vale do Paraíba, juntamente com outros grupos populares.

Chris é arte educadora, brincante e produtora. Iniciou sua pesquisa em cultura popular com o grupo “As Três Marias” que realiza festas populares, oficinas e aulas-espetáculos em diversas comunidades do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais.

Na quinta, dia 23, Dafnis Cakau de Proença apresenta a Oficina de Yoga – Precisão na Ação, que irá trabalhar o alinhamento postural e força na execução dos yogasanas por contato (em duplas, trios ou quartetos). Está oficina é indicada a todos os interessados, a partir de 13 anos, que pratiquem atividades físicas regularmente há pelo menos 1 ano.

Cakau se dedica ao estudo e às diversas formas de praticar Yoga desde 1997. Em 2012 se apaixonou pelo método Iyengar Yoga e, na busca contínua por aprimoramento, passa a estudar com os melhores professores do mundo no Brasil, na Itália e na Índia.

Na sexta, dia 24, acontece a Oficina de Flexibilidade, com Kelly Cheretti. A proposta é abordar elementos e exercícios de mobilização articular e alongamento, visando maior amplitude de movimento. Está oficina é indicada a estudantes de circo, dança e teatro que já tenham alguma vivência corporal. É necessário trajar roupas confortáveis e levar corda e faixa elástica

Kelly é bacharel em Artes Cênicas pela Unicamp. Participou, como residente, do Laboratório da Escola Nacional de Circo, cursou a especialização de Anatomia Aplicada as Artes Circenses, na Santa Casa – SP e, atualmente, atua como atriz colaboradora na Cia ParaladosanjoS, aerialista e professora na Cia do Circo e como parceira da Cia Corpo Mágico.

Todas as oficinas acontecem no Espaço Cultural Entrando em Cena, que fica na Av. dos Imigrantes, 3334, no Lavapés, em Bragança Paulista.

Para dúvidas e mais informações, entre em contato what’s app 11 99125-1911 ou pelas redes sociais do Instituto Entrando em Cena:

Fonte: Shel Almeida – Jornalista, Assessoria de Comunicação