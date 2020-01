Karaokê com Banda é atração desta quinta (30) no Festival de Verão do Galpão 27

Cantando no chuveiro? Que tal cantar de verdade, com uma banda ao vivo, no único Karaokê com banda da região?

Nesta quinta-feira, 30 de janeiro, a programação do Festival de Verão do Galpão 27 segue com o com Karaokê com Banda.

A casa abre às 19h.

Entrada/Couvert: 15 reais

Para Cantar: 5 reais por música

Próximos dias

Na sexta-feira (31) o Festival de Verão do Galpão 27 apresenta o teatro O SubNormal – Uma História de Baixa Visão.

No sábado (1), o Galpão 27 apresenta o maior evento de audiovisual da região, o 7º Festival Brasileiro de Nanometragem, a partir das 18h30.

Domingo (2) é dia de espetáculo de marionetes, Rossini Por um Fio, às 17h.