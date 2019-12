Nesta quinta-feira (19) tem Karaokê com banda ao vivo no Galpão 27

Cantando no chuveiro? Que tal cantar de verdade, com uma banda ao vivo, no único Karaokê com banda da região, no Galpão 27, em Atibaia? Uma experiência única, participe!

A casa abre às 19h e a apresentação começa a partir das 20h.

Entrada – 10 reais

Para cantar – Mais 10 reais

Evento Facebook – https://www.facebook.com/events/474427426536543/

Mais informações

E-mail: contato@incubadoradeartistas.com.br

Facebook: www.facebook.com/INCUBADORAdeARTISTASbrasil / www.facebook.com/galpaoo27/

Galpão 27: Endereço – Rua Manoel José Neto, 27 – Centro – Atibaia – SP

Fonte: Assessoria de Imprensa Galpão 27