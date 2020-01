Nestor Lampros expõe trajetória artística no Centro Cultural André Carneiro

A primeira exposição de 2020, promovida pela Prefeitura da Estância de Atibaia, por meio da Secretaria de Cultura, convida o público a fazer um passeio em “Paisagens Interiores: A Superação na Arte de Nestor Lampros”. A abertura acontece dia 11 de janeiro às 14h e pode ser apreciada até o dia 16 de fevereiro, no Centro Cultural André Carneiro.

A exposição de artes plásticas – desenho e pintura – busca traçar uma linha temporal, desde a década de 90 até a atualidade, no desenvolvimento de estilo e técnicas do artista Nestor Lampros e a relação de significação da arte como expressão do inconsciente e suas manifestações na convivência com a esquizofrenia.

Muito além da exposição, a mostra resgata o encontro entre o artista e a arte, que passa a ser pilar de sustentação e de expressão consigo mesmo e com o mundo. Revela a superação, ressignificação e qualidade de vida através do fazer artístico. Também incentiva a quebra de paradigmas quanto a esquizofrenia, desfazendo mitos e ideias pré-concebidas que levam à estigmatização do paciente e sua exclusão do convívio social.

Como uma das ações que compõe o “Janeiro Branco” – campanha mundial dedicada a abordar temas sobre a Saúde Mental e prevenir o adoecimento emocional da humanidade, a exposição pretende, também, sensibilizar e conscientizar o maior número de pessoas quanto à necessidade de humanização no trato com as pessoas que sofrem de transtornos psiquiátricos.

